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Viskraam C&C Boon vraagt vergunning aan in Schijndel
Vandaag om 15:52
Op Boschweg in Schijndel wil C&C Boon een standplaatsvergunning voor een viskraam. De aanvraag is op 14 juli 2026 door de gemeente Meierijstad ontvangen.
Het gaat om een vergunning voor een vaste standplaats op donderdag, waar vis verkocht zal worden. De aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure. Gemeenten beslissen doorgaans binnen acht weken, maar deze termijn kan met zes weken worden verlengd.
De locatie die C&C Boon heeft gekozen is aan de Boschweg in Schijndel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer ST-2026-3398.
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