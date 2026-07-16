Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Fietser en automobiliste botsen op druk kruispunt in Breda

Vandaag om 15:47 • Aangepast vandaag om 16:41

Een fietser en een automobiliste zijn donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Fellenoordstraat en de Gasthuisvelden in Breda. Door de klap liep de voorruit van de auto flinke schade op.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een ambulance kwam naar de plek van het ongeluk om de fietser te controleren. Hij hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

Bestuurster komt met de schrik vrij
De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. Agenten deden ter plaatse onderzoek en spraken met meerdere getuigen.

Hoe de botsing precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

Auto botst op fietser in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Auto botst op fietser in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.