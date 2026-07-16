Fietser en automobiliste botsen op druk kruispunt in Breda

Een fietser en een automobiliste zijn donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Fellenoordstraat en de Gasthuisvelden in Breda. Door de klap liep de voorruit van de auto flinke schade op.

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Een ambulance kwam naar de plek van het ongeluk om de fietser te controleren. Hij hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

Bestuurster komt met de schrik vrij

De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. Agenten deden ter plaatse onderzoek en spraken met meerdere getuigen. Hoe de botsing precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.