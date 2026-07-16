Beslistermijn omgevingsvergunning dakkapel in Mierlo verlengd

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de Atalanta 12 in Mierlo.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning om een dakkapel te plaatsen aan de achterzijde van een huis aan de Atalanta 12 in Mierlo. De gemeente heeft besloten meer tijd te nemen om de aanvraag te behandelen.

Bezwaar maken tegen deze verlenging is op dit moment niet mogelijk. Dit kan pas nadat de gemeente een definitief besluit heeft genomen over de vergunningaanvraag.