Tijdelijke opvang Verdihuis naar klooster bij Bernheze

Het Verdihuis verhuist tijdelijk naar een voormalig klooster aan de Benedictuslaan in Oss. Dit gebouw ligt vlak bij de grens met Bernheze. De huidige locatie in Schadewijk maakt plaats voor een nieuw kindcentrum. De tijdelijke opvang duurt naar verwachting vier tot vijf jaar.

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Gemeente Oss heeft het voormalige klooster aan de Benedictuslaan gekocht. Dit pand wordt de tijdelijke huisvesting voor het Verdihuis, een organisatie die mensen uit Noordoost-Brabant ondersteunt met maatschappelijke opvang. De precieze verhuisdatum is nog niet bekend, maar de opvang zal naar verwachting tot 2030 op deze locatie blijven.

Het Verdihuis biedt hulp aan mensen en gezinnen die tijdelijk geen woning hebben of extra begeleiding nodig hebben. De begeleiding richt zich op verschillende aspecten zoals wonen, werk, financiën en gezondheid. Er is 24 uur per dag toezicht door professionals, en er gelden strikte huisregels om de veiligheid te waarborgen.

Nieuwe bestemming Schadewijk

De verhuizing van het Verdihuis is nodig omdat op de huidige locatie in Schadewijk een nieuw kindcentrum wordt gebouwd. De huidige huisvesting voldoet niet meer aan de eisen van de opvang. Het klooster aan de Benedictuslaan dient als tijdelijke oplossing totdat een definitieve locatie is gevonden.

Gemeente Oss heeft laten weten dat de plek in Schadewijk uiterlijk per 1 januari 2028 klaar moet zijn voor de bouw van het kindcentrum. De zoektocht naar een permanente locatie voor het Verdihuis blijft ondertussen doorgaan.

Ligging nabij Bernheze

Het klooster ligt vlak bij de grens met Bernheze. De gemeente Oss heeft daarom ook de inwoners van Bernheze geïnformeerd over de komst van de opvang. Het Verdihuis zal hier tijdelijk gehuisvest zijn, met duidelijke afspraken en toezicht om de leefomgeving veilig te houden.

Meer informatie over de tijdelijke huisvesting wordt door gemeente Oss gedeeld via hun website. Vragen over het project kunnen direct worden gesteld aan de gemeente.