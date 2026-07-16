Helmond Sport stadion heet voortaan MySteel Stadion

Het stadion van Helmond Sport krijgt een nieuwe naam. Vanaf dit seizoen heet het officieel het MySteel Stadion. Het Brabants bedrijf MySteel, met productie in Helmond, is de naamgever voor de komende drie jaar.

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Het naamgeverschap van het stadion wordt overgenomen van GS Staalwerken, dat eerder betrokken was bij de bouw van het fundament. MySteel, gespecialiseerd in stalen tuinproducten, zet hiermee een nieuw hoofdstuk in als stadionpartner van Helmond Sport. De naam MySteel Stadion is al zichtbaar op de korte zijde van het gebouw aan de Rembrandtlaan.

MySteel is een Nederlands bedrijf met het hoofdkantoor in Gemert en een productielocatie in Helmond. De onderneming ontwerpt en produceert onder meer plantenbakken en borderranden en heeft zich ontwikkeld tot een internationale speler binnen de tuinbranche. Het bedrijf benadrukt dat het naamgeverschap meer is dan alleen een commerciële samenwerking. Ze willen bijdragen aan de club en de regio.

Regionale samenwerking

Helmond Sport en MySteel geloven in groei en sterke regionale verbindingen. De komende drie seizoenen werken ze samen aan de verdere ontwikkeling van de club, niet alleen door zichtbaarheid in het stadion maar ook door investeringen in de regio en ondernemerschap. Beide partijen hopen op een duurzame samenwerking en willen een plek creëren waar successen gevierd worden.

Het stadion van Helmond Sport, gelegen aan de Rembrandtlaan, zal de komende jaren onder de naam MySteel Stadion bekendstaan. De samenwerking benadrukt de verbondenheid tussen de club en het Brabantse bedrijfsleven.