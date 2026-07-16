Bestuurder met spoed naar ziekenhuis na crash tegen boom in Overloon

Een man is donderdagmiddag met zijn auto tegen een boom gebotst langs de Rondweg in Overloon. Door de harde klap raakte hij gewond en is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten kwamen massaal naar de plaats van het ongeval. De bestuurder was na de botsing nog aanspreekbaar, maar werd voor de zekerheid met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Weg deels afgesloten

Door het ongeval is een deel van de Rondweg in Overloon een tijd afgesloten geweest. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto weggehaald.

De gemeente is ingelicht, omdat er vloeistof uit het voertuig in de berm is terechtgekomen.

Oorzaak nog onduidelijk

Hoe de bestuurder van de weg is kunnen raken, is nog niet duidelijk. Dat wordt nader onderzocht.