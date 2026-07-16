Man botst tegen boom in Overloon, bestuurder met spoed naar het ziekenhuis

Een man is donderdagmiddag met zijn auto tegen een boom gebotst langs de Rondweg in Overloon. Door de harde klap raakte hij gewond. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk. De bestuurder was na de botsing nog aanspreekbaar, maar moest wel per ambulance met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

Door het ongeval is een deel van de Rondweg afgesloten. Een bergingsbedrijf haalt de zwaar beschadigde auto weg.

De gemeente is ook op de hoogte gebracht omdat er vloeistof uit het voertuig in de berm terecht is gekomen.

Hoe de bestuurder van de weg heeft kunnen raken, is nog niet duidelijk. Dat wordt onderzocht.

