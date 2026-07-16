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Fietstocht Leyetocht Helvoirt komt door Waalwijk op 23 augustus
Vandaag om 16:25
De gemeente Waalwijk heeft toestemming gegeven voor de doorkomst van deelnemers aan de Fietstocht Leyetocht Helvoirt op 23 augustus. De fietsers rijden via vooraf vastgestelde routes.
Het besluit is op 14 juli 2026 verzonden door het College van Waalwijk. De aanvraag voor deze fietstocht staat geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018774.
De Leyetocht Helvoirt is een fietstocht waarbij deelnemers verschillende routes volgen. Binnen de gemeente Waalwijk is dit nu officieel goedgekeurd. Het evenement zal plaatsvinden op 23 augustus 2026.
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