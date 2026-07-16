Waalwijk geeft vergunning voor kappen zomereik

Het college van Waalwijk heeft toestemming gegeven om een zomereik te kappen aan de Torenstraat. Dit is nodig voor het nieuwbouwproject Loeff.

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Op 8 juli 2026 heeft het college van Waalwijk een vergunning verleend voor het kappen van een zomereik op de locatie Torenstraat 6. Het kappen van de boom maakt plaats voor nieuwbouwproject Loeff.

Het besluit is op dezelfde dag bekendgemaakt. Het betreft een vergunning voor het vellen van een houtopstand, een term die wordt gebruikt voor het kappen van bomen en struiken.