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Omgevingsvergunning aangevraagd voor loods in Sprang-Capelle
Vandaag om 16:25
In Sprang-Capelle is een aanvraag ingediend voor de bouw van een loods aan de Veerweg.
Op 10 juli 2026 is een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een loods te bouwen aan de Veerweg 11 in Sprang-Capelle. Daarbij wordt een eerdere vergunning op deze locatie gewijzigd. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018977.
Er is nog geen besluit genomen over de aanvraag. Zodra dat gebeurt, wordt dit bekendgemaakt. Tot die tijd kunnen betrokkenen geen bezwaar maken.
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