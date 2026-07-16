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Vergunning verleend voor uitweg aan Provincialeweg in Beugen
Vandaag om 16:33
Het college van Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een uitweg aan de Provincialeweg in Beugen. Het besluit is genomen op 13 juli 2026.
De nieuwe uitweg komt nabij huisnummer 9 aan de Provincialeweg, met kadastrale aanduiding BMR00 S 807. Het gaat om een officiële toestemming van de gemeente Land van Cuijk om deze aanpassing uit te voeren.
De vergunning is verleend onder zaaknummer Z2026-00004174. Het project betreft het aanleggen of veranderen van een uitweg en is inmiddels beoordeeld door het gemeentebestuur.
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