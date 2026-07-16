Geluidhinder toegestaan voor tuinfeest in Sint Anthonis

De gemeente Land van Cuijk heeft een ontheffing verleend voor geluidhinder bij een tuinfeest op 3 oktober 2026 in Sint Anthonis.

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Het tuinfeest vindt plaats aan de Oude Breestraat 9 in Sint Anthonis. Het besluit om de ontheffing te verlenen is op 9 juli 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders.

De ontheffing heeft betrekking op 'overige geluidhinder', wat betekent dat er tijdelijk meer geluid dan normaal toegestaan is. Hiermee kunnen de organisatoren van het feest afwijken van de gebruikelijke regels rondom geluidsproductie.