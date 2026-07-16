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Bedrijfspand en overkapping gepland in Haps

Vandaag om 16:33

Er is een vergunning aangevraagd voor een bedrijfspand met overkapping op kavel 027 aan de Klokbeker in Haps. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag op 14 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een bouwactiviteit en het aanleggen of veranderen van een uitweg. Het gaat om een locatie zonder huisnummer aan de Klokbeker in Haps. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00004652.

De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een beslissing genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.

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