Omgevingsvergunning woning Overloon ingetrokken

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Venrayseweg 19a in Overloon in te trekken. Het besluit is op 13 juli 2026 genomen.

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Het gaat om een vergunning die eerder op 10 mei 2023 was afgegeven onder zaaknummer Z2022-00002467. Nu is besloten deze vergunning definitief in te trekken, met als nieuw zaaknummer Z2026-00004625.

De locatie betreft Venrayseweg 19a, 5825AB Overloon. Het intrekken van een vergunning kan verschillende redenen hebben, zoals wijzigingen in plannen of andere omstandigheden die invloed hebben op de bouwmogelijkheden.