Gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd aan Jan Petersstraat in Boxmeer

De gemeente Land van Cuijk heeft een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aangewezen aan de Jan Petersstraat in Boxmeer. Het besluit is genomen om een bewoner met fysieke beperkingen te ondersteunen.

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De gehandicaptenparkeerplaats wordt gerealiseerd in de Jan Petersstraat, binnen de bebouwde kom van Boxmeer. Het verzoek kwam van een bewoner die geen eigen parkeerterrein heeft en over een gehandicaptenparkeerkaart beschikt. Door de hoge parkeerdruk in de buurt is het noodzakelijk om een vaste plek te reserveren dichtbij de woning.

Met deze maatregel wordt de bewoner in staat gesteld om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het besluit is gebaseerd op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en is positief beoordeeld door de politie-eenheid Oost-Brabant. Het verkeersbord E6 met een onderbord op kenteken zal binnenkort worden geplaatst.