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Sambeek: 1500 ton puin wordt mobiel gebroken
Vandaag om 16:33
Bij Oude Waranda in Sambeek wordt 1500 ton bouw- en slooppuin mobiel gebroken.
De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor het mobiel breken van in totaal 1500 ton steenachtige materialen. Dit gebeurt op de locatie Oude Waranda 2 in Sambeek. Bij mobiel puinbreken wordt bouw- en slooppuin ter plekke fijngemaakt met een machine, zodat het hergebruikt kan worden.
De melding is op 18 juni 2026 ontvangen en heeft het DSO-kenmerk 2026061800934. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen over de melding kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.
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