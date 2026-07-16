Navigatie overslaan
Ontdek

Sambeek: 1500 ton puin wordt mobiel gebroken

Vandaag om 16:33

Bij Oude Waranda in Sambeek wordt 1500 ton bouw- en slooppuin mobiel gebroken.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor het mobiel breken van in totaal 1500 ton steenachtige materialen. Dit gebeurt op de locatie Oude Waranda 2 in Sambeek. Bij mobiel puinbreken wordt bouw- en slooppuin ter plekke fijngemaakt met een machine, zodat het hergebruikt kan worden.

De melding is op 18 juni 2026 ontvangen en heeft het DSO-kenmerk 2026061800934. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen over de melding kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.