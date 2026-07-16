Sambeek: 1500 ton puin wordt mobiel gebroken

Bij Oude Waranda in Sambeek wordt 1500 ton bouw- en slooppuin mobiel gebroken.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor het mobiel breken van in totaal 1500 ton steenachtige materialen. Dit gebeurt op de locatie Oude Waranda 2 in Sambeek. Bij mobiel puinbreken wordt bouw- en slooppuin ter plekke fijngemaakt met een machine, zodat het hergebruikt kan worden.