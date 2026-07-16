Omgevingsvergunning voor renovatie basisschool St. Anna in Vortum-Mullem

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het renoveren en verduurzamen van basisschool St. Anna in Vortum-Mullem. Het besluit is genomen op 13 juli 2026.

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De renovatie van basisschool St. Anna aan de Sint Cornelisstraat 14 in Vortum-Mullem is officieel goedgekeurd. De vergunning omvat zowel bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan als technische bouwactiviteiten.

Het doel van de renovatie is om het gebouw energiezuiniger te maken en te moderniseren. Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00003385 en is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.