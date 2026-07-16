Opslagterrein en mobiele kraan toegestaan in Achtse Barrier-Hoeven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een opslagterrein en een mobiele kraan aan de Girondelaan in de wijk Achtse Barrier-Hoeven.

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Het besluit betreft een aanvraag voor het gebruik van openbare ruimte. Het opslagterrein komt aan de Girondelaan, naast losse objecten en een mobiele kraan die mee kan verschuiven. Het adres dat bij de aanvraag hoort is Chamonixlaan 100 in Eindhoven.

De vergunning werd op 14 juli 2026 verleend. Het zaaknummer is EHV-ZP2026-006357. Volgens de gemeente gaat het om een tijdelijke inrichting van de locatie.

Dit besluit is onderdeel van de regels voor het gebruik van openbare ruimte, bijvoorbeeld voor containers, steigers of vergelijkbare objecten. Het is niet bekend hoe lang de vergunning geldig is.