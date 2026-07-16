Metaalbewerking vervangt veehouderij in Heusden

In Heusden is een aanvraag ingediend om een intensieve veehouderij om te schakelen naar een metaalbewerkingsbedrijf.

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Op 13 juli 2026 heeft de gemeente Asten een aanvraag ontvangen om een bestaande veehouderij aan de Gevlochtsebaan in Heusden om te vormen tot een niet-agrarisch bedrijf voor metaalbewerking. Het gaat om meerdere adressen, waaronder Gevlochtsebaan 2, 4 en 4a.

De aanvraag betreft een wijziging van de bestemming van de locaties. Het is een eerste stap in de procedure, waarin nu alleen de ontvangst van de aanvraag wordt bevestigd. Pas op een later moment wordt bekend of de vergunning wordt verleend en hoe hier eventueel bezwaar tegen gemaakt kan worden.