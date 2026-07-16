Vergunning voor overkapping en zwembad in Kaatsheuvel

Er is toestemming verleend voor het bouwen van een overkapping en een zwembad aan de Wielstraat in Kaatsheuvel. Het besluit is genomen op 14 juli 2026.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is verleend voor het adres Wielstraat 18 in Kaatsheuvel. Het gaat om het bouwen van een overkapping en een zwembad. Het verzoek was gekoppeld aan locatie 2025121000475.

Het besluit is op 14 juli 2026 verzonden. Daarmee is de vergunning officieel van kracht. Het project kan nu volgens de vastgestelde regels worden uitgevoerd.