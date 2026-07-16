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Woningbouw toegestaan aan Bilderdijkstraat in Loon op Zand
Vandaag om 16:43
Er is toestemming verleend voor de bouw van een woning aan de Bilderdijkstraat in Loon op Zand. De vergunning werd op 14 juli 2026 verzonden.
De bouwlocatie aan de Bilderdijkstraat in Loon op Zand, aangeduid als L 4982 en L 4890, heeft een omgevingsvergunning gekregen. Dit betekent dat hier een nieuwe woning mag worden gebouwd.
De vergunning is officieel verzonden op dinsdag 14 juli 2026. Wie het niet eens is met deze beslissing, kan binnen zes weken bezwaar maken. Dit proces staat onder toezicht van het college en de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
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