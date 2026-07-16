Vrijstaande woning en inrit toegestaan in Van Lierpark

Er is toestemming verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning en het aanleggen van een inrit aan de Havrostraat in Van Lierpark. Het besluit is op dinsdag 14 juli 2026 verzonden.

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De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om een nieuwe woning te bouwen en een inrit aan te leggen op een perceel aan de Havrostraat, locatiecode LOO00 E 6056. Dit betekent dat de plannen voor het perceel officieel zijn goedgekeurd door de gemeente.

Het besluit is genomen volgens de standaard procedure en op 14 juli bekendgemaakt. Dit betekent dat de bouw en aanleg van de inrit nu mogen starten, mits aan alle overige eisen wordt voldaan.