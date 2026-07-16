Advertentie
Vergunning voor Windpark Agro-Wind bij Reusel verleend
Vandaag om 16:51
De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunning verleend voor de aanleg van wegen, kraanplaatsen, bekabeling en stations bij Windpark Agro-Wind.
Op 14 juli 2026 heeft de gemeente Reusel-De Mierden toestemming gegeven voor werkzaamheden rondom Windpark Agro-Wind. Het gaat onder meer om de aanleg van kraanplaatsen, bouw- en onderhoudswegen, bekabeling en de bouw van inkoop- en transformatorstations. Het windpark ligt nabij de Postelsedijk, Burgemeester Willekenslaan en De Strook.
De vergunning is verleend onder kenmerk 16676022. Deze werkzaamheden kunnen mogelijk veranderingen in de omgeving veroorzaken. Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie