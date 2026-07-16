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Nieuwe straatnaam 'Nonnenhof' vastgesteld in Reusel

Vandaag om 16:51

Het parkje tussen de nieuwe Albert Heijn, de Ark en de Korenbocht in Reusel heeft een officiële naam gekregen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het voortaan 'Nonnenhof' heet.

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De naam 'Nonnenhof' is vastgesteld door het gemeentebestuur van Reusel. Het betreft een klein parkje in het kerkdorp, gelegen tussen de nieuwgebouwde supermarkt, een schoolgebouw en de Korenbocht.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders en geldt vanaf nu officieel als de naam voor deze locatie.

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