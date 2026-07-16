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Uitbreiding hoofdgebouw aangevraagd in Heeze

Vandaag om 16:51

Op Beatrixlaan 2 in Heeze is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een hoofdgebouw.

Gevonden voor jou

De gemeente Heeze-Leende heeft op 10 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een uitbreiding van het hoofdgebouw op Beatrixlaan 2 in Heeze. De aanvraag is ingediend onder zaaknummer 503582.

De vergunningaanvraag heeft betrekking op twee onderdelen: het bouwen volgens het omgevingsplan en een bouwtechnische vergunning. Het is op dit moment een kennisgeving van ontvangst en de plannen zijn niet openbaar ter inzage.

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