Sloten staan droog: waterschap grijpt in vanwege aanhoudende hitte

Het verbod om water uit sloten en beken in Noord-Brabant te halen, wordt uitgebreid. Dat is volgens waterschappen nodig door de aanhoudende droogte. Waterschap De Dommel heeft het zogeheten onttrekkingsverbod voor het eerst uitgebreid naar zijn hele werkgebied. Tot nu toe was een gebied ten noorden van Eindhoven nog uitgezonderd.

Het verbod geldt zolang dat nodig is, laat waterschap De Dommel weten. "Deze maatregel is nodig door de aanhoudende droogte en extreme hitte. Het is voor het eerst dat een onttrekkingsverbod geldt in ons hele beheergebied."

Wat mag nog wel, wat niet

Bij een onttrekkingsverbod mag niemand water uit beken en sloten halen om bijvoorbeeld de tuin te besproeien of een vijver te vullen. Vee laten drinken en brand bestrijden met oppervlaktewater mag nog wel.

Het waterschap noemt de maatregel noodzakelijk. "Sinds half juni is het warm en droog. Ook de komende weken wordt weinig regen verwacht. De beken en sloten in ons gebied zijn voor een groot deel afhankelijk van regenwater", laat het waterschap weten.

Aanvullen van water is lastig in dit gebied

In andere delen van Nederland kunnen sloten worden aangevuld met water van buiten het gebied, maar dat is in het gebied rondom Eindhoven moeilijk. Daarom heeft een droge periode snel effect op de waterstanden.

"Door de lage waterstanden stroomt het water minder goed door. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit en komen planten en dieren in en rond het water onder druk te staan. Veel sloten staan inmiddels al droog. Daarom is het belangrijk om het water dat nog in beken en sloten staat, zoveel mogelijk vast te houden", legt het waterschap uit.