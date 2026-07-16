Gemeente Etten-Leur wil perceel grond verkopen

De gemeente Etten-Leur heeft aangekondigd een perceel grond van 248 m2 aan het Mon Plaisir te willen verkopen. Het perceel grenst aan het eigendom van de enige serieuze gegadigde.

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De verkoop betreft een stuk grond van ongeveer 248 vierkante meter, gelegen aan het Mon Plaisir in Etten-Leur. Volgens de gemeente is deze verkoop in lijn met de Nota Grondbeleid, waarin staat dat een één-op-één uitgifte mogelijk is als er direct belang is met een aangrenzend karakter. Het perceel kan vanwege de ligging alleen door de aangrenzende eigenaar worden ontsloten.

De gemeente volgt hiermee de regels die voortvloeien uit het Didam-arrest van 2021. Dit arrest verplicht gemeenten om vooraf bekend te maken dat zij van plan zijn een koopovereenkomst te sluiten voor onroerend goed, zodat het gelijkheidsbeginsel wordt gewaarborgd.