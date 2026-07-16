Kadastrale registratie bodemverontreiniging Bosseweg in Tilburg aangepast

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft een herbeoordeling uitgevoerd van het saneringsresultaat op de Bosseweg 242 in Tilburg. De kadastrale registratie van de restverontreiniging op het perceel is aangepast.

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Op verzoek van Maatschap Crossroads heeft Antea Group Nederland een controleonderzoek gedaan naar de bodemsanering op de locatie Bosseweg 242 in Tilburg. Het onderzoek werd op 8 januari 2026 ingediend bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Deze herbeoordeling resulteerde in een nieuwe beschikking die de eerdere beschikking van 15 september 2022 vervangt. Daarbij is besloten dat de kadastrale registratie van restverontreiniging op perceel gemeente Tilburg, sectie V, nummer 418, komt te vervallen.

De beschikking ligt vanaf 16 juli 2026 gedurende zes weken ter inzage in Stadswinkel Centrum, Koningsplein 10 in Tilburg. De openingstijden zijn maandag, woensdag en vrijdag van acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds, en dinsdag en donderdag tot acht uur ’s avonds.