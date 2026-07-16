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Woninguitbreiding aangevraagd aan Dijkstraat in Valkenswaard
Vandaag om 16:57
Er is een aanvraag ingediend om een woning aan Dijkstraat 60 in Valkenswaard uit te breiden. De gemeente ontving deze op 13 juli 2026.
De aanvraag omgevingsvergunning betreft het uitbreiden van een woning op locatie Dijkstraat 60, 5554PS Valkenswaard. Het project valt onder de categorie "Bouwen" en is geregistreerd onder zaaknummer 504133.
Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. Het is niet mogelijk om formeel te reageren, en de plannen liggen niet ter inzage.
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