Termijn verlengd voor sloopvergunning EMA terrein in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft de termijn voor een sloopvergunning verlengd. Het gaat om het EMA-terrein aan de Dommelseweg en Luikerweg. Het besluit is op 13 juli 2026 genomen.

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De gemeente heeft besloten om de termijn voor de aanvraag van een sloopvergunning met dossiernummer 486087 met maximaal zes weken te verlengen. Het betreft de sloop van bouwwerken op het EMA-terrein aan de Dommelseweg 13-17 en Luikerweg 38 in Valkenswaard.

De verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en de stukken liggen niet ter inzage. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit.