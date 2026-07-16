Termijn omgevingsvergunning in Valkenswaard verlengd

De gemeente Valkenswaard heeft de termijn voor een omgevingsvergunning aan de Eindhovenseweg met zes weken verlengd. Het besluit is op 13 juli genomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor het verbouwen van één bovenwoning en het omvormen van een andere bovenwoning naar twee appartementen. Het adres betreft Eindhovenseweg 12 tot en met 12C in Valkenswaard.

De verlenging is uitsluitend bedoeld als kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt.