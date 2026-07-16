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Omgevingsvergunning voor bedrijfsverzamelgebouw in Valkenswaard

Vandaag om 16:57

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw met zestien units aan de John F. Kennedylaan.

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Op 14 juli heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het betreft de locatie John F. Kennedylaan 17, waar een bedrijfsverzamelgebouw met zestien units gebouwd mag worden. De vergunning is verleend onder zaaknummer 451667.

De aanvraag omvat onder andere een wijziging van het omgevingsplan en het realiseren van een uitweg. Dit betekent dat de bouw en toegang tot het terrein volgens de regels mag plaatsvinden.

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