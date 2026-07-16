Vergunning aangevraagd voor Glow Best in november

In Best is een vergunning aangevraagd voor Glow Best. Het evenement staat gepland van 7 tot en met 14 november 2026 in het centrum van Best.

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De gemeente Best heeft op 14 juli een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor Glow Best. Het evenement zal plaatsvinden in het centrum van Best en duurt een week, van 7 tot en met 14 november.

Het gemeentebestuur neemt uiterlijk op 8 september een besluit over de vergunning. Als extra tijd nodig is, kan deze termijn met maximaal zes weken worden verlengd. De gemeente maakt een eventuele verlenging bekend op dezelfde manier als de aanvraag.