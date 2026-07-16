Vergunning aangevraagd voor bijgebouw en tuinkamer in Best

De gemeente Best heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een bijgebouw en het verbouwen van een tuinkamer aan de Boslaan.

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Op 14 juli 2026 is bij de gemeente Best een vergunningaanvraag binnengekomen voor een bouwproject aan de Boslaan 2. Het gaat om het bouwen van een vrijstaand bijgebouw en het aanpassen van een bestaande tuinkamer.

De aanvraag vraagt ook om toestemming voor het afwijken van de regels in het Omgevingsplan. De gemeente verwacht uiterlijk op 8 september 2026 een beslissing te nemen over de vergunning. Mocht meer tijd nodig zijn, kan de beslissing met maximaal zes weken worden uitgesteld.

Het project is ingediend onder dossiernummer Z2026-00001352. De aanvraag bevindt zich momenteel in de beoordelingsfase.