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Ontheffing voor buurtfeest in Vught verleend
Vandaag om 17:03
De gemeente Vught heeft een ontheffing verleend voor het buurtfeest op de Wilhelminalaan en Victorialaan op 26 september 2026.
De ontheffing is op 14 juli 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders. Het buurtfeest vindt plaats op de Wilhelminalaan en Victorialaan in Vught.
De vergunning is verleend op basis van artikel 35 van de Alcoholwet, dat de tijdelijke verkoop van alcohol tijdens evenementen mogelijk maakt. Het feest wordt georganiseerd op zaterdag 26 september.
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