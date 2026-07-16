Kwekerij in Zegge mag groenafval opslaan en composteren

De gemeente Rucphen heeft een melding afgehandeld voor Kwekerij Sevenhill Flowers B.V. in Zegge. Het bedrijf mag groenafval composteren en opslaan op de locatie aan de Repestraat. De melding is op 19 mei ingediend en op 14 juli goedgekeurd.

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Kwekerij Sevenhill Flowers B.V. heeft toestemming gekregen voor het composteren en opslaan van groenafval op hun terrein in Zegge. Het gaat om een maximale hoeveelheid van 50 kubieke meter groenafval. De locatie bevindt zich aan de Repestraat 15.

De melding is op 19 mei 2026 ingediend en heeft het zaaknummer Z2026-00014536. De gemeente Rucphen heeft de aanvraag op 14 juli 2026 afgehandeld. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.