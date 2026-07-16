Gemeente Bergeijk verwerkte 13 klachten in 2025
De gemeente Bergeijk heeft in 2025 dertien klachten verwerkt. Zes klachten zijn niet behandeld, en zeven zijn afgehandeld volgens de klachtenverordening. Eén klacht werd formeel gegrond verklaard.
In 2025 ontving de gemeente Bergeijk elf nieuwe klachten, en twee klachten werden meegenomen vanuit 2024. Van de dertien klachten zijn zes niet behandeld. Drie klachten werden buiten behandeling gesteld omdat de klager geen belang had, twee klachten werden ingetrokken na een oplossing en bij één klacht kon geen contact worden gelegd met de klager.
Zeven klachten zijn conform de Verordening Klachtenbehandeling afgehandeld. Zes daarvan werden informeel opgelost, en één klacht werd formeel behandeld. Voor deze klacht koos de klager ervoor om geen hoorzitting bij te wonen. De klacht werd gegrond verklaard en leidde tot een excuusbrief.
Buiten de gemeente zelf werden twee klachten ingediend bij verbonden partijen: de Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Maatschappelijke Dienstverlening van Samenwerking Kempengemeenten. Beide klachten zijn informeel naar tevredenheid opgelost.
Daarnaast werden negen klachten bij de Nationale ombudsman aangemeld, waarvan acht zijn terugverwezen naar interne procedures van de gemeente Bergeijk. Eén klacht werd ingetrokken door de klager.
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