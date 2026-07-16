Paardenrit vanuit Westerhoven mag doorgaan

Op 22 en 23 augustus organiseert Endurance Marathon Someren een tweedaagse paardenrit vanuit Camping d'n Droom in Westerhoven. De gemeente Bergeijk heeft de melding goedgekeurd.

Gevonden voor jou

De paardenrit vindt plaats vanuit Westerhoven en beslaat twee dagen. De activiteit omvat een evenement en het gebruik van openbare ruimte. Het evenement mag doorgaan omdat de melding in orde is bevonden door de gemeente Bergeijk.

De melding werd op 26 juni 2026 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 17247873. Tegen de goedkeuring van de melding is het niet mogelijk bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.