Warmtepomp aanvraag Lavallestraat 3 in Someren

Op Lavallestraat 3 in Someren is een vergunning aangevraagd voor een warmtepomp en verdamper units.

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Op 2 juli 2026 is bij de gemeente Someren een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het betreft het plaatsen van een warmtepomp en verdamper units op Lavallestraat 3.

De gemeente heeft laten weten dat deze aanvraag enkel ter kennisgeving is en niet ter inzage ligt. Op dit moment kan er geen bezwaar of beroep worden ingediend. Wanneer er een ontwerpbesluit of definitief besluit op de aanvraag komt, zal dit opnieuw worden gepubliceerd.