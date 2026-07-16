Beslistermijn omgevingsvergunning Someren verlengd

De beslistermijn voor een omgevingsvergunning in Someren is met zes weken verlengd.

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Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten om de termijn voor een aanvraag te verlengen. Het gaat om een vergunning voor het aanleggen van middenspanning tussen de Laan ten Boomen en de Varendonkweg. Dit is nodig om het energienet te versterken.

De verlenging is maximaal zes weken en het besluit is verzonden op 2 juli 2026. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.