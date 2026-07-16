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Beslistermijn verlengd voor bouwplannen aan Haagdoornweg in Someren
Vandaag om 17:21
De gemeente Someren heeft de beslistermijn voor een bouwproject aan de Haagdoornweg met zes weken verlengd. Het gaat om een vergunning voor twee vrijstaande woningen.
De aanvraag betreft het bouwen van twee vrijstaande huizen aan de Haagdoornweg in Someren. Burgemeester en wethouders hebben op 7 juli 2026 besloten de termijn voor deze vergunning te verlengen. De maximale verlenging bedraagt zes weken.
Tegen deze verlenging kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
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