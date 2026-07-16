Aanvraag vervangen kozijn Kerkendijk 141 Someren ingetrokken

Een geplande verbouwing aan Kerkendijk 141 in Someren gaat niet door. De aanvraag om een raamkozijn te vervangen door een deurkozijn is door de aanvrager zelf ingetrokken.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning was op 12 juni 2026 ingediend en is op 6 juli 2026 door de aanvrager ingetrokken. Het ging om een wijziging aan de woning waarbij een raamkozijn zou worden vervangen door een deurkozijn.

Het intrekken van de aanvraag betekent dat de werkzaamheden niet doorgaan zoals eerder gepland. Tegen de intrekking van een omgevingsvergunning kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.