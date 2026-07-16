Someren: aanvraag ingediend voor kappen van zeven bomen

Op Hugterweg 2 in Someren is een vergunning aangevraagd voor het kappen van zeven bomen. De aanvraag is op 2 juli 2026 ingediend bij burgemeester en wethouders.

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De aanvraag betreft het kappen van zeven bomen op het adres Hugterweg 2. Burgemeester en wethouders van Someren hebben dit bekendgemaakt. De vergunningaanvraag is ingediend op 2 juli 2026.

Het is momenteel alleen een kennisgeving; de aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan nog geen bezwaar worden ingediend. Pas als er een ontwerpbesluit of definitief besluit is genomen, kan er formeel worden gereageerd. Dit zal op een later moment worden gepubliceerd.