Schuur wordt vervangen door mantelzorgunit in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een aanvraag ingediend om een schuur te vervangen door een grotere mantelzorgunit. Dit gebeurt op Petershemstraat 11.

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Op Petershemstraat 11 in Hilvarenbeek wil men de bestaande schuur vervangen door een mantelzorgunit die iets groter is. De aanvraag voor deze bouwactiviteit is op 10 juli 2026 ontvangen door het college van burgemeester en wethouders.

De ingediende aanvraag betreft een wijziging binnen het omgevingsplan en heeft als kenmerknummer 1066245. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken, aangezien de vergunning nog niet is verleend.