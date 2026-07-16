Boerderij in Biest-Houtakker wordt mogelijk gesplitst

Er is een aanvraag ingediend voor het splitsen van een kavel en een historische boerderij aan Vossenhol 10 en 10A in Biest-Houtakker. Het verzoek gaat om een afwijking van regels in het omgevingsplan.

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Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Hilvarenbeek een aanvraag ontvangen voor het verdelen van een perceel en een cultuurhistorische boerderij in Biest-Houtakker. Het gaat om het adres Vossenhol 10 en 10A.

De aanvraag houdt in dat de bestaande regels in het omgevingsplan aangepast moeten worden. Het kenmerk van deze aanvraag is 1066243. Het college van burgemeester en wethouders maakt de indiening van deze aanvraag nu bekend. Het is nog niet duidelijk of de vergunning zal worden verleend.