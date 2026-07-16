Nevenfunctie hondentrimsalon aangevraagd in Berlicum

In Berlicum is een vergunning aangevraagd voor een hondentrimsalon naast een agrarisch bedrijf aan de Busselsteeg 15.

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De aanvraag betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, ook wel BOPA genoemd. Dit betekent dat de activiteit niet in het bestaande bestemmingsplan past, maar toch mogelijk gemaakt kan worden met een aparte vergunning.

Het gaat om het toestaan van een nevenfunctie, waarbij naast het agrarische bedrijf een hondentrimsalon gevestigd kan worden. De aanvraag is ingediend op 14 juli 2026.