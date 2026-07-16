Maatwerkvoorschriften voor lozen grondwater in Dongen

De gemeente Dongen heeft maatwerkvoorschriften vastgesteld voor het lozen van onttrokken grondwater bij werkzaamheden van Enexis Netbeheer. Het besluit betreft de splitsing Doormanstraat, Rembrandstraat en Sluisweg.

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Het besluit is op 14 juli 2026 verzonden en geldt voor het bedrijf Rasenberg Kabels en Leidingen, dat de werkzaamheden uitvoert in opdracht van Enexis Netbeheer. Het lozen van grondwater gebeurt onder voorwaarden om de bodem en het milieu te beschermen.

De aanvraag voor de aangepaste regels is op 6 juli 2026 ingediend. De locatie waar het besluit betrekking op heeft, is de splitsing van de Doormanstraat, Rembrandstraat en Sluisweg in Dongen.