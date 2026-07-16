Evenement GLOEI in Dongen: vergunning aangevraagd

Voor het evenement GLOEI in het centrum van Dongen op 7 november 2026 is een vergunning aangevraagd. De aanvraag is op 14 juli ontvangen door de gemeente.

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De gemeente Dongen heeft op 14 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om het evenement GLOEI dat op 7 november plaatsvindt in het centrum van Dongen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001156.

De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken na ontvangst volgt een besluit, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van zes weken. Soms kan de termijn worden opgeschort als aanvullende informatie nodig is.