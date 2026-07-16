Hoge naaldboom in Waalwijk mogelijk gekapt

Er is een aanvraag ingediend om een hoge naaldboom te kappen op de Wittenhorstlaan in Waalwijk. De gemeente ontving deze aanvraag op 13 juli en beoordeelt nu of dit mogelijk is.

Gevonden voor jou

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019024 en betreft een boom op het adres Wittenhorstlaan 4. Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de vergunning, waardoor bezwaar maken nog niet mogelijk is.

Wie meer wil weten over de aanvraag, kan de stukken inzien bij de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving. Dit kan alleen op afspraak en tegen betaling van leges voor een papieren versie.