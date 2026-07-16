Advertentie
Vergunningsaanvraag voor kamerverhuur in Waalwijk
Vandaag om 17:26
Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het verhuren van drie kamers aan de Grotestraat 210 a in Waalwijk. De aanvraag is op 8 juli geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018933.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft betrekking op het verhuren van drie kamers op het adres Grotestraat 210 a in Waalwijk. Het verzoek is ingediend op 8 juli 2026 en geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018933.
Momenteel is er nog geen besluit genomen over deze aanvraag. Belanghebbenden kunnen pas bezwaar maken zodra er een besluit is genomen. Dat besluit wordt op een later moment bekendgemaakt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie