Vergunningsaanvraag voor kamerverhuur in Waalwijk

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het verhuren van drie kamers aan de Grotestraat 210 a in Waalwijk. De aanvraag is op 8 juli geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018933.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft betrekking op het verhuren van drie kamers op het adres Grotestraat 210 a in Waalwijk. Het verzoek is ingediend op 8 juli 2026 en geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018933.

Momenteel is er nog geen besluit genomen over deze aanvraag. Belanghebbenden kunnen pas bezwaar maken zodra er een besluit is genomen. Dat besluit wordt op een later moment bekendgemaakt.